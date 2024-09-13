В Сумской области раздалось 125 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 125 взрывов. Обстрелы потерпели Речковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Ямпольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Свеская общины.

Хотинская община: враг нанес удар КАБ (1 взрыв) и минометный обстрел (2 взрыва).

Ямпольское общество: россияне ударили КАБ (5 взрывов), в результате чего один гражданский человек погиб.

Белопольское общество: враг нанес удары КАБ (14 взрывов).

Краснопольское общество: враг вел артиллерийский обстрел (7 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов), совершил удары FPV-дронами (14 взрывов).

Эсманьская община: произведен обстрел из артиллерии (4 взрыва), удар FPV-дронами (18 взрывов).

Дружбовское общество: удар FPV-дронами (5 взрывов).

Великописаревское общество: русские били из миномета (6 взрывов).

Середино-будская община: удар FPV-дроном (1 взрывы), также враг бил из миномета (5 взрывов) и совершил сброс с БПЛА взрывных устройств (1 взрыв).

Речковское общество: россияне осуществили пуск КАБ (1 взрыв).

Новослободская община: враг обстрелял общину из артиллерии (7 взрывов).

Шалыгинская община: был удар FPV-дроном (1 взрыв).

Светское общество: удар FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли деревню в Донецкой области, в результате чего погиб.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах раздались взрывы.

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