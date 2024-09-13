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В Сумской области раздалось 125 взрывов

В Сумской области раздалось 125 взрывов

Враг обстреливает Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: МВД

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики произвели 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 125 взрывов. Обстрелы потерпели Речковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Ямпольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Свеская общины.

  • Хотинская община: враг нанес удар КАБ (1 взрыв) и минометный обстрел (2 взрыва).
  • Ямпольское общество: россияне ударили КАБ (5 взрывов), в результате чего один гражданский человек погиб.
  • Белопольское общество: враг нанес удары КАБ (14 взрывов).
  • Краснопольское общество: враг вел артиллерийский обстрел (7 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов), совершил удары FPV-дронами (14 взрывов).
  • Эсманьская община: произведен обстрел из артиллерии (4 взрыва), удар FPV-дронами (18 взрывов).
  • Дружбовское общество: удар FPV-дронами (5 взрывов).
  • Великописаревское общество: русские били из миномета (6 взрывов).
  • Середино-будская община: удар FPV-дроном (1 взрывы), также враг бил из миномета (5 взрывов) и совершил сброс с БПЛА взрывных устройств (1 взрыв).
  • Речковское общество: россияне осуществили пуск КАБ (1 взрыв).
  • Новослободская община: враг обстрелял общину из артиллерии (7 взрывов).
  • Шалыгинская община: был удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Светское общество: удар FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли деревню в Донецкой области, в результате чего погиб.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах раздались взрывы.

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