На Сумщині пролунало 125 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 57 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 125 вибухів. Обстрілів зазнали Річківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська, Шалигинська, Свеська громади.
- Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух) та мінометний обстріл (2 вибухи).
- Ямпільська громада: росіяни вдарили КАБ (5 вибухів), внаслідок чого одна цивільна людина загинула.
- Білопільська громада: ворог здійснив удари КАБ (14 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (7 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (14 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено обстріл з артилерії (4 вибухи), удар FPV-дронами (18 вибухів).
- Дружбівська громада: удар FPV-дронами (5 вибухів).
- Великописарівська громада: росіяни били з міномета (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: удар FPV-дроном (1 вибухи), також ворог бив з міномета (5 вибухів) і здійснив скидання з БПЛА вибухових пристроїв (1 вибух).
- Річківська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).
- Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з артилерії (7 вибухів).
- Шалигинська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух).
- Свеська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли село на Донеччині, в результаті чого є загиблий.
Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах пролунали вибухи.
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