Встреча Зеленского с Трампом: основные заявления

Трамп отметил, что он и Зеленский хотят, чтобы война в Украине закончилась справедливым миром. И это произойдет в нужное время.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 сентября, встретился с экс-президентом США, кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Что сказали Зеленский и Трамп по итогам встречи – в материале ТСН.ua.

Перед началом встречи с украинским лидером, кандидат от Республиканцев отметил, что для него важен факт их совместной встречи.

"Я рад видеть его. Он прошел через огромное количество испытаний, которые определенное большинство и не проходили", — сказал Трамп.

После небольшого вступительного слова экс-главы США Зеленский заявил, что у него вместе с Трампом "общая точка зрения, что войну в Украине нужно остановить".

"Благодарю за эту встречу. Прошло 5 лет от предыдущей нашей встречи. Сейчас существует очень много вызовов в Украине, и я, конечно, хочу обсудить это с вами. Я считаю, что мы имеем общее видение, что война в Украине должна остановиться и Путин не может победить. Украина должна победить, и я хочу это обсудить с вами подробно, наш план", — сказал Зеленский во время встречи.

По словам Зеленского, очень важно поделиться планами по усилению Украины. Президент добавил, что в Украине рассчитывают на поддержку США.

Дональд Трамп повторил заявление о том, что может быстро прекратить войну в Украине, если его изберут.

По словам Трампа, он будет работать над прекращением войны в Украине до того, как "вступит в должность президента в январе".

"У нас очень хорошие отношения, и у меня тоже очень хорошие отношения, как вы знаете, с Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", — сказал Трамп.

Владимир Зеленский на это ответил, что надеется, что с ним отношения все же лучше (чем с Путиным — ред.)

Зеленский и Трамп / Фото: Associated Press

После встречи Зеленский и Трамп побеседовали с FOX News. Зеленский подчеркнул, что "очень важно, чтобы мир был справедливым". Трамп заявил, что должно быть "скорое и честное для всех соглашение".

"Я многое узнал, но я думаю, что я не изменил мнение, потому что мы оба хотим, чтобы война закончилась, мы хотим честного соглашения и оно будет честным. Я думаю оно произойдет в нужное время", — заявил Трамп по итогам встречи.

Он в очередной раз подчеркнул, что в случае его победы речь пойдет о "очень честном и скором соглашении".

"Это должно закончиться, президент Зеленский хочет это закончить, я уверен, президент Путин хочет это закончить — и это хорошая комбинация. Поэтому мы хотим честное соглашение для всех", — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, что для него означает "честное соглашение", Трамп сказал, что слишком рано говорить об этом.

Кроме того, Дональд Трамп принял предложение Зеленского посетить Украину. Об этом он сказал во время их совместной встречи, сообщает Fox News. Политик ответил, что обязательно приедет.

"Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все", — сказал он.

Зеленский заявил, что для него очень важно поделиться Планом победы Украины и шагами по укреплению его страны. Он сказал, что встретился как с Трампом, так и с кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис, ведь неизвестно, кого выберут американцы в ноябре.

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