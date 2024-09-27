Зустріч Зеленського з Трампом: основні заяви 

Трамп зазначив, що він і Зеленський хочуть, щоб війна в Україні закінчилася справедливим миром. І це станеться в потрібний час.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 вересня, зустрівся із експрезидентом США, кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Що сказали Зеленський і Трамп за підсумками зустрічі - у матеріалі ТСН.ua.

Перед початком зустрічі з українським лідером, кандидат від Республіканців відзначив, що для нього є важливим факт їх спільної зустрічі.

"Я радий бачити його. Він пройшов через величезну кількість випробувань, які певне більшість й не проходили", — сказав Трамп.

Після невеликого вступного слова ексглави США Зеленський заявив, що він разом з Трампом має "спільну точку зору, що війну в Україні потрібно зупинити".

"Дякую за цю зустріч. Минуло 5 років від попередньої нашої зустрічі. Наразі існує дуже багато викликів в Україні, і я, звісно, хочу обговорити це з вами. Я вважаю, що ми маємо спільне бачення, що війна в Україні має зупинитися і Путін не може перемогти. Україна має перемогти і я хочу це обговорити з вами детально, наш план", — сказав Зеленський під час зустрічі.

За словами Зеленського, наразі дуже важливо поділитися планами щодо посилення України. Президент додав, що в Україні розраховують на підтримку США.

Дональд Трамп повторив заяву про те, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть.

Зі слів Трампа, він працюватиме над припиненням війни в Україні до того, як "вступить на посаду президента у січні".

"У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", — сказав Трамп.

Володимир Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі (ніж з Путіним — ред.)

Зеленський і Трамп / Фото: Associated Press

Після зустрічі Зеленський і Трамп поговорили з FOX News. Зеленський наголосив, що “дуже важливо, щоби мир був справедливим”. Трамп заявив, що має бути "швидка і чесна для всіх угода".

"Я багато чого дізнався, але я думаю, що я не змінив думку, тому що ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо чесної угоди і вона буде чесною. Я думаю вона станеться у потрібний час", — заявив Трамп за підсумками зустрічі.

Він вкотре наголосив, що у разі його перемоги йтиметься про "дуже чесну і швидку угоду".

"Це має закінчитися, президент Зеленський хоче це закінчити, я впевнений президент Путін хоче це закінчити — і це гарна комбінація. Тож ми хочемо чесну угоду для всіх", — сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, що для нього означає "чесна угода", Трамп сказав, що занадто рано про це говорити.

Крім того, Дональд Трамп прийняв пропозицію Зеленського відвідати Україну. Про це він сказав під час їхньої спільної зустрічі, повідомляє Fox News. Політик відповів, що обов'язково приїде.

"Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все", — сказав він.

Зеленський заявив, що для нього дуже важливо поділитися Планом перемоги України та кроками зі зміцнення його країни. Він сказав, що зустрівся як із Трампом, так і з кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс, адже невідомо, кого виберуть американці в листопаді.

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