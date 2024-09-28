Ситуация почти критическая: Коваленко сказал, возможно ли ВСУ содержать Угледар

В случае захвата Угледара враг, вероятно, постарается наступать в сторону наших рубежей обороны в Новоукраинке и Богоявлении.

Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Могут ли ВСУ сохранить контроль над Угледаром

По словам Коваленко, город находится в очень сложной ситуации, поскольку россияне могут контролировать его восточную часть. Накануне оккупанты зашли через район Водоканала и закрепились там. После этого начали двигаться дальше по району многоэтажек.

Если русские выйдут в центр города, то это можно считать критической ситуацией, когда необходимо выводить гарнизон из Угледара. Это вопрос считанных дней”, – подчеркнул Александр Коваленко.

Обозреватель подчеркнул, что во время штурмов враг теряет много техники и личного состава. Но диктатору Путину нужна хоть какая-нибудь победа, хотя бы один восторженный город, чтобы потом об этом рассказывать гражданам РФ. И Угледар может стать одним из таких городов.

Поэтому сейчас оккупанты не жалеют никаких сил на его восхищение. Но также следует понимать, что для врага Угледар станет той мясорубкой, которая значительно ускорит его истощение. Сейчас наши военные уничтожают очень много человеческого ресурса и механизированного компонента.

"Такого количества техники как у Угледара россияне не использовали в этой локации больше года. Все это уничтожается. Кроме того, городом непрерывно работает российская авиация, управляемые авиационные бомбы. Это еще один пример того, почему удерживать Угледар максимально сложно и практически невозможно", – рассказал Александр Коваленко.

Он добавил, что нужно реалистично смотреть на ситуацию. Минус в том, что мы действительно теряем Угледар, площадку с которой могли контролировать железнодорожное сообщение с востока на юг. Но с другой стороны, чтобы захватить город, россияне положили огромное количество человеческого ресурса и техники.

Напомним, враг пытается оцепить город Угледар. Россияне начали прорываться вблизи города.

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