В Одессе раздался взрыв: что известно

Во вторник, 1 октября, в Одессе раздался взрыв. В регионе с 11:47 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", — говорится в сообщении чиновника.

Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что в акватории Черного моря зафиксировали разведывательный БпЛА в направлении Одессы.

Как сообщалось, также в Запорожье раздались сильные взрывы. Воздушные силы дважды предупреждали о запусках КАБов в направлении города.

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