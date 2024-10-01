В Одессе раздался взрыв: что известно

ВС предупреждали о разведывательном БпЛА.
Во вторник, 1 октября, в Одессе раздался взрыв. В регионе с 11:47 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", — говорится в сообщении чиновника.
Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что в акватории Черного моря зафиксировали разведывательный БпЛА в направлении Одессы.
Как сообщалось, также в Запорожье раздались сильные взрывы. Воздушные силы дважды предупреждали о запусках КАБов в направлении города.