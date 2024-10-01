США після виборів можуть дозволити Україні завдавати ударів вглиб РФ - WP

Після виборів ситуація для України може змінитися.

Адміністрація Джо Байдена пообіцяла продовжити підтримку України в розмірі понад 8 мільярдів доларів, гарантуючи військову допомогу до приходу до влади нової адміністрації США. Однак, після виборів Україна може отримати новий дозвіл від США - використовувати ракети великої дальності.

Про це пише The Washington Post.

Візит Зеленського до США

Метою Зеленського залигшається переконати своїх союзників ухвалити план перемоги, який він просуває, однак є нюанси.

Так, візит Зеленського на завод боєприпасів у штаті Пенсильванія, що коливається, засмутив республіканців, а спікер Палати представників Майк Джонсон випустив відкритого листа, в якому заявив, що візит був частиною партизанської кампанії на підтримку демократів. Він вимагав від Зеленського звільнити свого посла в США, чого не сталося.

На тлі цього були розмови про скасування зустрічі з Трампом, але вони таки зустрілися в Нью-Йорку в п'ятницю.

Невдоволення викликало і те, що Зеленський назвав сенатора від Огайо Джей Д. Венс, кандидат від Республіканської партії на посаду віце-президента, "надто радикальний".

Тим не менш, Зеленський представив своє бачення перемоги і Трампу, і кандидату від Демократичної партії Камалі Гарріс, і президенту Джо Байдену, і пішов із додатковою допомогою, яка гарантує, що Україна зможе розраховувати на американську допомогу до приходу до влади нової адміністрації.

"Результатом цих двох зустрічей стало те, що Україна публічно показала, що вона однаково співпрацює з обома кандидатами. Україна не має фаворитів і готова до відкритих, нормальних стосунків з будь-якою майбутньою адміністрацією", – заявив аналітик "Української призми зовнішньої політики" Олександр Краєв.

Червоні лінії

Але червоною лінією адміністрації Байдена залишається західна зброя великої дальності, щоб завдати ударів глибоко всередині Росії, хоча Україна вже давно лобіює, щоб США відмовилися від цього обмеження.

"Зняття цих неофіційних обмежень, безсумнівно, стане ключовим показником того, що зроблено рішучі кроки до припинення війни", – сказав радник ОП Михайло Подоляк.

Керівництво України очікує на наступне засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині — керівників оборонних відомств із понад 50 країн-партнерів, які регулярно збираються для координації допомоги зброєю для війни. Там Україна побачить, як група переварила план перемоги, який презентував Зеленський.

Зеленський публічно не представив цей план, але посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд 17 вересня заявила, що бачила його частини і що "в ньому викладено стратегію та план, які можуть спрацювати".

Подоляк зазначив, що Україні "вдалось донести меседж" щодо ресурсів, необхідних для підтримки її оборони на нинішньому та потенційно вирішальному етапі війни».

"Нам просто потрібно трохи почекати, оскільки наші країни-партнери зараз ведуть внутрішні дискусії", - сказав він.

Заяви Трампа

Але аналітики та законодавці заявили, що Україна бачить обох кандидатів у президенти як потенційно проблематичних.

Багато хто стурбований заявами Трампа про те, що війну можна швидко розв’язати, побоюючись, що це може означати переговори на умовах Росії, потенційно передбачаючи територіальні поступки та відмову від гарантій безпеки від західних союзників.

Тим часом інші заявили, що вірять, що Гарріс продовжуватиме зовнішню політику Байдена, яка, за словами багатьох українців і зовнішніх спостерігачів, зумовлена ​​насамперед страхом перед масштабнішою війною, а не добре продуманою стратегією перемоги над Росією.

Що зміниться після виборів

Дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності стане одним з ключових сигналів того, що США віддані зміцненню позиції Києва в довгій і важкій війні.

"Байден надто обережний, щоб дати такий дозвіл перед виборами. Але коли вибори закінчаться, він може дати цей дозвіл", - заявив один з депутатів із зовнішньополітичного комітету.

Раніше ми писали, що Україна не може забезпечити безпеку свого неба виключно обороною, зазначає The Wall Street Journal.

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