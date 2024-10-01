Комментируя причины кадровых изменений, министр отметил недопустимость попыток влияния на процессы внутри системы Минобороны, которая во время войны "является закрытым периметром".

Министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал увольнение четырех своих заместителей Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и Людмилу Дараган.

Об этом сообщило Минобороны в Сети.

"Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны – Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)", – цитирует Минобороны Умерова.

Министр объяснил, почему проводятся кадровые изменения:

"Система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них – недопустимы".

Умеров отметил, что о новых назначениях, включая замминистров, сообщит отдельно.

Глава Минобороны также сообщил о реформировании системы оборонных закупок.

"Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР к Минобороны. Поставил задачу – довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", – указал Умеров.

Он добавил, что также продолжается реформирование Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла, что "приближает эти процессы к стандартам НАТО". Министр анонсировал, что в ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление правительству будет сделано на этой неделе.

Напомним, в сентябре "Украинская правда" со ссылкой на чиновников Минобороны информировала, что Умеров планирует провести массовые "чистки" в своем ведомстве и уже якобы уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова.

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