Коментуючи причини кадрових змін, міністр вказав на неприпустимість спроб впливу на процеси всередині системи Міноборони, яка під час війни "є закритим периметром".

Міністр оборони України Рустем Умєров ініціював звільнення чотирьох своїх заступників Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та Людмилу Дараган.

Про це повідомило Міноборони в Мережі.

"Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони – Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)", – цитує Міноборони Умєрова.

Міністр пояснив, чому проводяться кадрові зміни:

"Система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ – під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі".

Умєров зазначив, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.

Очільник Міноборони також повідомив про реформування системи оборонних закупівель.

"Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", – вказав Умєров.

Він додав, що також триває реформування Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу, що "наближає ці процеси до стандартів НАТО". Міністр анонсував, що найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до уряду буде зроблено цього тижня.

Нагадаємо, у вересні "Українська правда" з посиланням на чиновників Міноборони інформувала, що Умєров планує провести масові "чистки" у своєму відомстві та вже начебто звільнив двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова.

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