Розвідка Британії озвучила причину успіхів ЗСУ у Вовчанську

Силам оборони вдалося скоротити можливості російських військ у районі Вовчанська.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

Бої за Вовчанськ тривають від травня 2024 року, коли російські розпочали наступальну операцію в Харківській області, ймовірно, щоб створити "буферну зону" для стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі Білгорода.

"Це призвело до того, що Вовчанськ (за 5 км на південь від кордону України та Росії) став містом, за яке ведуться запеклі бої, і обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району", - йдеться в повідомленні.

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ЗСУ наприкінці вересня 2024 року вдалося відбити та очистити Вовчанський агрегатний завод, який був опорним пунктом Росії, дозволяючи проводити тактичні операції на річці Вовча.

"Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Як стало відомо, російські командири вчиняли жахливі речі щодо своїх солдат, які були заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області.

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