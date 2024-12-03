Російські командири видають солдатам інструкції з вчинення самогубства - ГУР

Вони містять заклик “дотримуватися своєї честі до кінця”.

Солдатам російських окупаційних військ, відправленим на фронт війни проти України, роздають інструкції, що закликають вчинити самогубство в разі критичної ситуації.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"Заголовок закликає “дотримуватися своєї честі до кінця” та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати", - йдеться в повідомленні відомства.

В інструкції зазначено, що для виконання самогубства необхідно стріляти собі у висок, під підборіддя або в центр лоба.

“Важливо зберігати спокій і впевнено натискати на спусковий курок”, - йдеться в російському документі.

Якщо ж зброї немає, військовим радять скористатися гранатою.

"Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії рф ― армії суїцидників тепер і в прямому значенні", - зазначили в ГУР.

У відомству нагадали про існування державного проєкту України "Хочу жить", який надає можливість російським військовим добровільно здатися в полон, гарантуючи їм поводження згідно з нормами Женевських конвенцій.

Нагадаємо, Генштаб повідомив скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби.

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