Російські командири видають солдатам інструкції з вчинення самогубства - ГУР

Вони містять заклик “дотримуватися своєї честі до кінця”.
Солдатам російських окупаційних військ, відправленим на фронт війни проти України, роздають інструкції, що закликають вчинити самогубство в разі критичної ситуації.
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
"Заголовок закликає “дотримуватися своєї честі до кінця” та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати", - йдеться в повідомленні відомства.
В інструкції зазначено, що для виконання самогубства необхідно стріляти собі у висок, під підборіддя або в центр лоба.
“Важливо зберігати спокій і впевнено натискати на спусковий курок”, - йдеться в російському документі.
Якщо ж зброї немає, військовим радять скористатися гранатою.
"Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії рф ― армії суїцидників тепер і в прямому значенні", - зазначили в ГУР.
У відомству нагадали про існування державного проєкту України "Хочу жить", який надає можливість російським військовим добровільно здатися в полон, гарантуючи їм поводження згідно з нормами Женевських конвенцій.
Нагадаємо, Генштаб повідомив скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби.
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