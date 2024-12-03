Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби – зведення Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 3 грудня склали 745 700 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1780 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

танків ‒ 9486 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19419 (+22) од,

артилерійських систем – 20976 (+23) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),

крилаті ракети ‒ 2855 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30666 (+60) од,

спеціальна техніка ‒ 3627 (+8)

Нагадаємо, у Міноборони України повідомили, що листопад 2024 року став рекордним для втрат російської армії. Щодо живої сили, то ворог втратив 45 720 вбитими та пораненими, що становить три мотострілецькі дивізії сухопутних військ.

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