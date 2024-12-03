Сколько оккупантов попали в ад за минувшие сутки – сводка Генштаба

Общие боевые потери российских окупантов на утро 3 декабря составили 745 700 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1780 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

танков ‒ 9486 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19419 (+22) ед,

артиллерийских систем – 20976 (+23) ед,

РСЗО – 1253 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1019 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19917 (+31),

крылатые ракеты ‒ 2855 (+3),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 30666 (+60) ед,

специальная техника ‒ 3627 (+8)

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.

Читайте также: