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Сколько оккупантов попали в ад за минувшие сутки – сводка Генштаба

Сколько оккупантов попали в ад за минувшие сутки – сводка Генштаба

Российская армия / Фото: Associated Press

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

Общие боевые потери российских окупантов на утро 3 декабря составили 745 700 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1780 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • танков ‒ 9486 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19419 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 20976 (+23) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1019 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19917 (+31),
  • крылатые ракеты ‒ 2855 (+3),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 30666 (+60) ед,
  • специальная техника ‒ 3627 (+8)

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.

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