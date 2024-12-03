Сколько оккупантов попали в ад за минувшие сутки – сводка Генштаба

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских окупантов на утро 3 декабря составили 745 700 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1780 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- танков ‒ 9486 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19419 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 20976 (+23) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1019 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19917 (+31),
- крылатые ракеты ‒ 2855 (+3),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30666 (+60) ед,
- специальная техника ‒ 3627 (+8)
Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.
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