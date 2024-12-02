Якому знаку зодіаку пощастить 3 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 3 грудня?

День, який від ранку, як-то кажуть, піде не так, але вже до обіду все владнається і ввійде в норму. Саме на цей час потрібно запланувати серйозні справи: проведення важливих ділових переговорів, підписання угод, укладання перспективних – зокрема, й у фінансовому плані – договорів. Щоправда, діяти в будь-якому разі потрібно спокійно та без поспіху, просуваючись до мети поетапно і без різких рухів – вони цього дня дадуть результат, протилежний очікуваному.

Діва

Діви сьогодні зможуть переконати кохану людину в чому завгодно: неважливо, що їм при цьому потрібно зробити – виправдатися самим чи виправдати когось іншого, головне, що вдасться знайти єдині правильні слова та переконливі факти. Особливо якщо представники знака виявлять терпіння і не зірвуться на емоції, реагуючи на незрозумілість чи запальність співрозмовника, який, хвилюючись, може поводитися не зовсім адекватно, але, як-то кажуть, з ким не буває.

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