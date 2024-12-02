Глава МИД Германии в Китае озвучила предостережение по РФ

Анналена Бербок предостерегла Китай от поддержки России.
Глава МИД Германии Анналена Бербок 2 декабря посетила Китай, где сделала предупреждение, что поддержка Пекином России "повлияет" на отношения.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на AFP.
Бербок 2 декабря встретилась в Пекине с главой МИД Китая Ван И для "стратегического диалога".
Немецкая министер сказала китайскому коллеге, что "возрастающая поддержка Китаем войны России против Украины имеет влияние на наши отношения".
"Затрагиваются основные интересы немецкой и европейской безопасности", – сказала Бербок.
Сообщается, что сразу после этого визита немецкая министер отправится в Брюссель на встречу глав МИД стран НАТО.
Напомним, перед своим визитом в Пекин Бербок заявила, что "Китай идет против наших ключевых европейских интересов, оказывая экономическую и военную помощь России".
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