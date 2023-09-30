Зачем класть белую одежду в пакет: незаменимый лайфхак для стиральной машины

Делать так, чтоб белые вещи оставались белыми довольно сложно. Одно неверное движение и любимую футболку можно выбрасывать. Как правильно стирать белые вещи, чтобы они не желтели? Мы собрали действительно работающие лайфхаки.

Нередко бывает такая ситуация, когда белых вещей, которые нужно постирать, собралось немного и не хочется из-за них запускать полупустую машину. К счастью, существует один лайфхак, который поможет очистить белую одежду вместе с черной и цветной.

Достаточно просто поместить все светлые вещи в прозрачный пакет и тщательно завязать его. После этого смело кладите их в барабан вместе с другой одеждой. Такой трюк поможет очистить белые вещи и не окрасить их.

Не забудьте выставить режим "Нежная стирка" и температуру не выше 30 градусов. Также не стоит класть в барабан вместе с белой одеждой (даже в пакете) черные вещи, недавно купленные. Такие окрашивают ткань сильнее всего.

Как правильно стирать белые вещи, чтобы они не желтели: другие секреты

Как правильно стирать белые вещи, чтобы они не желтели? / Фото: pixabay.com

Стирайте часто, но не интенсивно

Белые вещи сильнее загрязняются, поэтому их рекомендуют стирать почаще. Однако специалисты считают, что не стоит увлекаться средствами для стирки. Если использовать слишком много кондиционера или порошка, их остатки будут плохо вымываться, что приведет к пожелтению. Важно каждый раз проводить дополнительное ополаскивание, устраняющее избыток моющих средств.

Используйте природные отбеливатели, а не химические средства

Далеко не всегда специальные отбеливатели приносят пользу. Так для некоторых тканей хлорка может быть слишком агрессивной, а с кислородными можно переборщить, что только усугубит несвежий вид. Чтобы вернуть белым вещам белье, используйте обычный лимон. Одна чашка лимонного сока вернет потускневшим вещам прежний белый вид. Справится с этой задачей и белый уксус. Для освещения белой одежды добавьте 1/4 стакана уксуса во время последнего цикла полоскания.

Откажитесь от сушилки и пластиковой корзины

Пластик плохо пропускает воздух, что вызывает пожелтение вещей. Лучше выбирайте мешки из хлопка или льна. Если есть возможность высушить одежду на свежем воздухе, обязательно так поступайте. Солнечный свет считается мощным естественным отбеливателем.

Как вернуть белый цвет, если случайно постирали белые вещи с цветными

Что делать, если вы случайно постирали белую вещь с черной или цветной одеждой, и теперь она пожелтела, потускнела или окрасилась? Не торопитесь ее выбрасывать. Попробуйте такой трюк:

Положите вещь в стиральную машину, добавьте по 1/2 мерной ложки соды и уксуса, включите машину на время, просто чтобы раствор хорошо перемешался. Обратите внимание, что вода должна быть горячей. Затем остановите машину и дайте вещи полежать, чтобы впитать раствор. После этого обязательно постирайте с привычным средством.

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