Навіщо класти білий одяг в пакет: незамінний лайфгак для пральної машини

Зберігати білі речі білими досить складно. Один невірний рух і улюблену футболку можна викидати. Як правильно прати білі речі, щоб вони не жовтіли? Ми зібрали лайфгаки, які дійсно працюють.

Нерідко буває така ситуація, коли білих речей, які потрібно випрати, зібралося небагато і не хочеться через них запускати напівпорожню машину. На щастя, існує один лайфгак, який допоможе очистити білий одяг разом з чорним та кольоровим.

Достатньо просто помістити всі світлі речі в прозорий пакет і ретельно його зав'язати. Після цього сміливо кладіть їх у барабан разом з іншим одягом. Такий трюк допоможе очистити білі речі і не забарвити їх.

Не забудьте виставити режим "Делікатне прання" і температуру не вище 30 градусів. Також не варто класти у барабан разом із білим одягом (навіть в пакеті) чорні речі, які були недавно куплені. Такі фарбують тканину найсильніше.

Як правильно прати білі речі, щоб вони не жовтіли: інші секрети

Як правильно прати білі речі, щоб вони не жовтіли? / Фото: pixabay.com

Періть часто, але не інтенсивно

Білі речі сильніше забруднюються, тому їх рекомендують прати частіше. Однак фахівці вважають, що не варто захоплюватися засобами для прання. Якщо використати надто багато кондиціонера або порошку, їх залишки будуть погано вимиватися, що призведе до пожовтіння. Важливо щоразу проводити додаткове ополіскування, яке усуває надлишок мийних засобів.

Використовуйте природні відбілювачі, а не хімічні засоби

Далеко не завжди спеціальні відбілювачі приносять користь. Так для деяких тканин хлорка може бути надто агресивною, а з кисневими можна переборщити, що лише посилить несвіжий вигляд. Щоб повернути білим речам білизну використовуйте звичайний лимон. Одне горнятко лимонного соку поверне потьмянілим речам колишній білий вигляд. Впорається з цим завданням і білий оцет. Для висвітлення білого одягу додайте 1/4 склянки оцту під час останнього циклу полоскання.

Відмовтесь від сушарки і пластикового кошика

Пластик погано пропускає повітря, що викликає пожовтіння речей. Краще обирайте мішки з бавовни чи льону. Якщо є можливість висушити одяг на свіжому повітрі, обов'язково так зробіть. Сонячне світло вважається потужним природним відбілювачем.

Як повернути білий колір, якщо випадково випрали білі речі з кольоровими

Що робити, якщо ви випадково випрали білу річ з чорним або кольоровим одягом, і тепер вона пожовтіла, потьмяніла або зафарбувалася? Не поспішайте її викидати. Спробуйте такий трюк:

Покладіть річ в пральну машину, додайте по 1/2 мірної ложки соди та оцту, увімкніть машину на деякий час, просто щоб розчин добре перемішався. Зверніть увагу, що вода повинна бути гарячою. Потім зупиніть машину і дайте речі полежати, щоб увібрати в себе розчин. Після цього обов'язково виперіть зі звичним засобом.

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