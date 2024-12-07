В Конотопе прогремели взрывы до объявления тревоги

Мэр города обещает обнародовать все детали впоследствии.
В городе Конотоп Сумской области утром, 7 декабря, прогремели взрывы.
Об этом коротко сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.
"Опасность!!!! Тревогу дали после взрыва! Это баллистика!" – написал он.
Он добавил, что детали относительно вражеской ракетной атаки на Конотоп и информация о последствиях будут обнародованы впоследствии.
Напомним, армия РФ нанесла воздушный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. По последним данным, погибли три человека.
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