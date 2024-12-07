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У Конотопі прогриміли вибухи до оголошення тривоги 

У Конотопі прогриміли вибухи до оголошення тривоги 

У Конотопі пролунав вибух / Фото: pixabay.com

Мер міста обіцяє оприлюднити всі деталі згодом.

У місті Конотоп Сумської області вранці, 7 грудня, пролунали вибухи.

Про це коротко повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

"Небезпека!!!! Тривогу дали після вибуху! Це балістика!" - написав він.

Він додав, що деталі щодо ворожої ракетної атаки на Конотоп, та інформація про наслідки, будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, армія РФ авдала повітряного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. За останніми даними, загинуло три особи.

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