У Конотопі прогриміли вибухи до оголошення тривоги 

У місті Конотоп Сумської області вранці, 7 грудня, пролунали вибухи.

Про це коротко повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

"Небезпека!!!! Тривогу дали після вибуху! Це балістика!" - написав він.

Він додав, що деталі щодо ворожої ракетної атаки на Конотоп, та інформація про наслідки, будуть оприлюднені згодом.

Нагадаємо, армія РФ авдала повітряного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. За останніми даними, загинуло три особи.

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