Росіяни ударили по Кривому Рогу: куди влучив ворог і що відомо про жертв

У п'ятницю, 6 грудня, російська терористична армія завдала повітряного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог влучив в адміністративну будівлю.

"За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля. Інформацію уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

Раніше місцева влада повідомила про ракетну атаку на місто.

Моніторингові пабліки інформують, що російські війська могли застосувати балістичну ракету "Іскандер-М". А місцеві жителі пишуть про задимлення в житлових кварталах міста після вибуху.

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Згодом Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки не минулося без жертв.

"Через удар по Кривому Рогу загинув чоловік. Є й постраждалі, серед них 6-річна дитина. Хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 грудня російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з літаків Су-34 та Су-57.

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