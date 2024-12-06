Який манікюр у тренді в перший місяць зими: оригінальні варіанти

Взимку домінують як більш стримані та класичні кольори, так й ефектні тринти.
Зимовий манікюр. Зараз це вже не лише сніжинки чи новорічна атрибутика на нігтиках. Nails-експерти радять експериментувати та виходити за межі чогось стандартно-зимового.
ТСН.ua зібрав для вас добірку трендових покриттів для нігтиків від порталу Who What Wear.
Металік і хром
Це покриття зараз на хвилі популярності. В Instagram і TikTok у тренді фото та відео манікюру з хештегом #chromenails.
Тваринний принт
Ці принти на нігтях залишаються у моді. Зараз знаменитості активно розгойдують ці образи. Леопард, тигр чи зебра ідеально підходять для тих, хто хоче зробити акцент на своєму манікюрі.
Мигдалеподібні нігті
Довгі мигдалеподібні нігті є однією з найбажаніших форм нігтиків, зокрема тому, що вона може подовжити пальці та руки. Загалом ця форма має надзвичайно розкішний вигляд.
Класичні червоні відтінки
Класичний червоний манікюр – класика, яка залишається поза часом. Цей відтінок завжди буде в моді, бо має розкішний вигляд як з довгими, так і з короткими формами нігтів.
Оголені нігті
Натуральні доглянуті нігті – тренд, до якого повертаються любительки манікюру. Все більше людей обирають мінімальні макіяж і зачіску. Тому цілком логічно, що це велика тенденція також і для нігтів.
Короткі квадратні нігті
Форма нігтів, яка стає популярною. Ця модель найпрактичніша. Крім того, за такими нігтиками набагато легше доглядати.
Коричневий колір
Коричневі нігті зараз є головним трендом. Це чудовий нейтральний відтінок, починаючи від глибокого какао до молочного шоколаду. Коричневий колір особливо розкішний на коротких нігтиках.
Нагадаємо, видання Real Simple розповіло, чи справді гелеве покриття шкодить здоровʼю нігтів.