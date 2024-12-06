Який манікюр у тренді в перший місяць зими: оригінальні варіанти

Взимку домінують як більш стримані та класичні кольори, так й ефектні тринти.

Зимовий манікюр. Зараз це вже не лише сніжинки чи новорічна атрибутика на нігтиках. Nails-експерти радять експериментувати та виходити за межі чогось стандартно-зимового.

ТСН.ua зібрав для вас добірку трендових покриттів для нігтиків від порталу Who What Wear.

Металік і хром

Це покриття зараз на хвилі популярності. В Instagram і TikTok у тренді фото та відео манікюру з хештегом #chromenails.

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Тваринний принт

Ці принти на нігтях залишаються у моді. Зараз знаменитості активно розгойдують ці образи. Леопард, тигр чи зебра ідеально підходять для тих, хто хоче зробити акцент на своєму манікюрі.

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Мигдалеподібні нігті

Довгі мигдалеподібні нігті є однією з найбажаніших форм нігтиків, зокрема тому, що вона може подовжити пальці та руки. Загалом ця форма має надзвичайно розкішний вигляд.

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Класичні червоні відтінки

Класичний червоний манікюр – класика, яка залишається поза часом. Цей відтінок завжди буде в моді, бо має розкішний вигляд як з довгими, так і з короткими формами нігтів.

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Оголені нігті

Натуральні доглянуті нігті – тренд, до якого повертаються любительки манікюру. Все більше людей обирають мінімальні макіяж і зачіску. Тому цілком логічно, що це велика тенденція також і для нігтів.

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Короткі квадратні нігті

Форма нігтів, яка стає популярною. Ця модель найпрактичніша. Крім того, за такими нігтиками набагато легше доглядати.

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Тренди манікюру. Фото з Мережі Іnstagram.

Коричневий колір

Коричневі нігті зараз є головним трендом. Це чудовий нейтральний відтінок, починаючи від глибокого какао до молочного шоколаду. Коричневий колір особливо розкішний на коротких нігтиках.

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Тренди манікюру / Фото: Мережа Іnstagram

Нагадаємо, видання Real Simple розповіло, чи справді гелеве покриття шкодить здоровʼю нігтів.

Читайте також: