Какой маникюр в тренде в первый месяц зимы: оригинальные варианты

Зимой доминируют как более сдержанные и классические цвета, так и эффектные тринты.

Зимний маникюр. Сейчас это уже не только снежинки или новогодняя атрибутика на ноготках. Nails-эксперты советуют экспериментировать и выходить за пределы чего-нибудь стандартно-зимнего.

ТСН.ua собрал для вас подборку трендовых покрытий для ноготков от портала Who What Wear.

Металлик и хром

Это покрытие сейчас на волне популярности. В Instagram и TikTok в тренде фото и видео маникюра с хештегом #chromenails.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Животный принт

Эти принты на ногтях остаются в моде. Сейчас знаменитости активно раскачивают эти образы. Леопард, тигр или зебра идеально подходит для тех, кто хочет сделать упор на своем маникюре.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Миндалевидные ногти

Длинные миндалевидные ногти являются одной из наиболее предпочтительных форм ноготков. В частности, потому, что она может удлинить пальцы и руки. В общем, эта форма выглядит чрезвычайно шикарно.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Классические красные оттенки

Классический красный маникюр – классика, которая остается вне времени. Этот оттенок всегда будет в моде, потому что шикарно смотрится как с длинными, так и с короткими формами ногтей.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Обнаженные ногти

Натуральные ухоженные ногти – тренд, к которому возвращаются любительницы маникюра. Все больше людей выбирают минимальный макияж и прическу. Поэтому вполне логично, что это большая тенденция и для ногтей.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Короткие, квадратные ногти

Форма ногтей, которая становится популярной. Эта модель наиболее практична. Кроме того, за такими ноготками гораздо легче ухаживать.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Маникюрные тренды Фото из Сети Instagram.

Коричневый цвет

Коричневые ногти сейчас являются основным трендом. Это отличный нейтральный оттенок – начиная от глубокого какао до молочного шоколада. Коричневый цвет смотрится особенно шикарно на коротких ноготках.

Маникюрные тренды Фото из Сети Instagram.

Тренды маникюра. Фото из Сети Instagram.

Маникюрные тренды Фото из Сети Instagram.

Напомним, издание Real Simple рассказало, действительно ли гелевое покрытие вредит здоровью ногтей.

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