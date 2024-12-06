Як подолати труднощі у спілкуванні й покращити стосунки зі своїми дітьми-підлітками

Підлітковий вік може бути важким як для батьків, так і для дітей, бо це період великих змін – фізичних, емоційних і соціальних.

Підлітки, досліджуючи свою ідентичність та відстоюючи незалежність, досить часто зіштовхуються з тиском дорослих. Саме тому у спілкуванні між дітьми та батьками виникають непорозуміння, дистанція і труднощі. Часто з обох боків виникає почуття розчарування та невпевненості через неспроможність подолати бар’єр нерозуміння. Психологи наголошують, що ключ до підтримання міцного зв'язку з підлітком полягає в терпінні й адаптації вашого підходу до виховання своїх дітей.

Як покращити стосунки зі своєю дитиною-підлітком: 7 корисних порад

Дитячі психологи говорять, що батькам треба обов’язково зрозуміти, що поведінка підлітків не завжди спрямована проти них, а є частиною процесу їхнього дорослішання і пошуку свого місця у цьому світі. А батьки можуть їм допомогти у цьому, якщо будуть готові підтримувати своїх дітей та створять безпечний простір для спілкування з ними.

Спеціалісти рекомендують батькам у моменти дорослішання дітей залишатися з ними на зв’язку, як би це складно не було. І дають сім дієвих порад щодо поліпшення стосунків з ними:

навчіться слухати без осуду й повчань;

зберігайте спокій і контролюйте свої емоції;

поважайте думку й незалежність своєї дитини, підтримуйте її в усьому;

намагайтеся не критикувати, заохочуйте позитивну поведінку;

будьте зрозумілі та послідовні у своїх висловлюваннях і діях;

не приймайте агресію дитини на свій рахунок – це частина процесу дорослішання;

залишайтеся на зв'язку, намагайтеся зрозуміти свою дитину, станьте її адвокатом.

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