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У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

Наслідки удару по Кривому Рогу 6 грудня

Рятувальна операція завершена.

У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 3 особи.

Про це інформує ДСНС України у соціальних мережах. 

Всього загинули 3 людей та 17 - постраждали, з них 1 дитина.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав удари по цивільних об’єктах у Запоріжжі та Кривому Розі, яких завдала російська терористична армія в п’ятницю, 6 грудня, красномовним свідченням того, що насправді потрібно Путіну.

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