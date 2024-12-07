У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

Рятувальна операція завершена.
У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 3 особи.
Про це інформує ДСНС України у соціальних мережах.
Всього загинули 3 людей та 17 - постраждали, з них 1 дитина.
Аварійно-рятувальні роботи завершені.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав удари по цивільних об’єктах у Запоріжжі та Кривому Розі, яких завдала російська терористична армія в п’ятницю, 6 грудня, красномовним свідченням того, що насправді потрібно Путіну.
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