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Вночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи

Вночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи

Іранські дрони-камікадзе дошкуляли українцям вночі

Ворожі дрони дошкуляли кільком областям.

У ніч проти 7 грудня 2024 року частиною території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників. 

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи. 

Зокрема, вибухи прозвучали:

  • Умань/р-н (Черкaщина);

  • Могилів-Подільський/р-н (Вiнничина);

  • Буча/р-н (Kиївщина);

  • Xмельницький/р-н. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав удари по цивільних об’єктах у Запоріжжі та Кривому Розі, яких завдала російська терористична армія в п’ятницю, 6 грудня, красномовним свідченням того, що насправді потрібно Путіну.

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