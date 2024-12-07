Вночі Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи

У ніч проти 7 грудня 2024 року частиною території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи прозвучали:

Умань/р-н (Черкaщина);

Могилів-Подільський/р-н (Вiнничина);

Буча/р-н (Kиївщина);

Xмельницький/р-н.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав удари по цивільних об’єктах у Запоріжжі та Кривому Розі, яких завдала російська терористична армія в п’ятницю, 6 грудня, красномовним свідченням того, що насправді потрібно Путіну.

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