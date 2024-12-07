Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью по Украине кружили беспилотники: где раздались взрывы

Ночью по Украине кружили беспилотники: где раздались взрывы

Иранские дроны-камикадзе донимали украинцев ночью

Вражеские дроны донимали несколько областей.

В ночь на 7 декабря 2024 года частью территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

  • Умань/р-н (Черкащина);

  • Могилев-Подольский/Р-н (Винничина);

  • Буча/Р-н (Киевщина);

  • Хмельницкий/р-н.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по гражданским объектам в Запорожье и Кривом Роге, нанесенным российской террористической армией в пятницу, 6 декабря, красноречивым свидетельством того, что на самом деле нужно Путину.

Читайте также:

ТСН с места прилета в Запорожье! Здесь люди сгорели живыми!

ТСН с места прилета в Запорожье! Здесь люди сгорели живыми!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация