Ночью по Украине кружили беспилотники: где раздались взрывы

Вражеские дроны донимали несколько областей.
В ночь на 7 декабря 2024 года частью территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.
Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.
В частности, взрывы прозвучали:
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Умань/р-н (Черкащина);
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Могилев-Подольский/Р-н (Винничина);
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Буча/Р-н (Киевщина);
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Хмельницкий/р-н.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по гражданским объектам в Запорожье и Кривом Роге, нанесенным российской террористической армией в пятницу, 6 декабря, красноречивым свидетельством того, что на самом деле нужно Путину.
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