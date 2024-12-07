Ночью по Украине кружили беспилотники: где раздались взрывы

В ночь на 7 декабря 2024 года частью территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

Умань/р-н (Черкащина);

Могилев-Подольский/Р-н (Винничина);

Буча/Р-н (Киевщина);

Хмельницкий/р-н.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по гражданским объектам в Запорожье и Кривом Роге, нанесенным российской террористической армией в пятницу, 6 декабря, красноречивым свидетельством того, что на самом деле нужно Путину.

Читайте также: