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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит рисковать

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит рисковать

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда нельзя рисковать даже в мелочах, в противном случае можно будет потерять именно то, что наиболее дорого: любовь, работу, финансы. Не стоит также ходить по безлюдным улицам в темное время суток, носить с собой крупные суммы денег и надевать дорогостоящие ювелирные украшения. 

Сегодня, 7 декабря, соблюдать осторожность нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно рисковать. 

Близнецы

Близнецам звезды предлагают отказаться от их любимого занятия, которым является шопинг, в противном случае они буквально выбросят деньги на то, что им совсем не нужно. Сказать, что в таком случае представители знака расстроятся – не сказать ничего, так что не стоит рисковать деньгами. 

Весы 

Весам, которые являются одним из самых доверчивых знаков Зодиака, категорически нежелательно общаться с малознакомыми и – особенно! – незнакомыми людьми, которые будут делать комплименты и обещать золотые горы – самое время вспомнить о том, где лежит бесплатный сыр. 

Водолей 

Водолеям в этот день лучше не пользоваться общественным транспортом, но поскольку такой возможности, скорее всего, не будет, им необходимо соблюдать максимальную осторожность, в противно случае легко можно будет не досчитаться чего-то важного, что они перевозили в сумке. 

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