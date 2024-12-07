Астрологический прогноз на 7 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: направив в нужное русло мощную энергию дня, можно будет решить проблемы, которые до этого считались нерешаемыми.

Символ дня: Роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут длиться долго и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому необходимо сразу же обратиться за помощью к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от куриного мяса и яиц лучше отказаться.

Стрижка дня: стрижку нужно перенести на другой день.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, привлекающие удачу в профессии, бизнесе и финансах.

Сны дня: сновидения дадут ответ на важный жизненный вопрос.

Табу дня: нельзя небрежно обращаться со словами – например, бросать их на ветер.

Цитата дня: «Работа – последнее убежище тех, кто больше ничего не умеет делать» (Оскар Уайльд).

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