Астрологічний прогноз на 7 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: направивши в потрібне русло потужну енергію дня, можна буде вирішити проблеми, які до цього вважалися такими, що не вирішуються.

Символ дня: Троянди вітрів.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливе каміння дня: сапфір, геліотроп.

За якусь частину тіла відповідає: легкі.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, триватимуть довго і можуть призвести до серйозних ускладнень, тому необхідно одразу ж звернутися за допомогою до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від курячого м'яса та яєць краще відмовитися.

Стрижка дня: стрижку потрібно перенести на другий день.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети та талісмани, які приваблюють успіх у професії, бізнесі та фінансах.

Сни дня: сновидіння дадуть відповідь на важливе питання життя.

Табу дня: не можна недбало поводитись зі словами – наприклад, кидати їх на вітер.

Цитата дня: «Робота – останній притулок тих, хто більше нічого не вміє робити»(Оскар Уайльд).

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