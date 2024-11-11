На Харківщині оголосили примусову евакуацію: деталі

У Харківській області оголосили примусову евакуацію дорослого населення 10 населених пунктів Борівської громади. Зокрема, із селища Борова.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Це примусова евакуація всього дорослого населення, бо ворог там постійно обстрілює наші цивільні населені пункти", - наголосив чиновник.

З його слів, від 10 вересня в результаті евакуаційних заходів до безпечних місць вивезли 1181 людей з Борівського напрямку. Серед них 137 дітей. Тим часом загалом протягом цього часу з Куп’янського напрямку евакуювали 5 300 людей, серед них — 251 дитину.

Як повідомлялося, наразі ситуація у Куп'янську критична. Місто піддається нещадним авіаударам та обстрілам артилерії. Зокрема, нещодавно в Куп'янській громаді припинило роботу останнє відділення "Укрпошти".

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