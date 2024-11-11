Погода в Україні: синоптикиня зробила прогноз на 12 листопада

Антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan організовує скрізь, включно з Україною, суху погоду. Такою вона буде завтра, 12 листопада.

Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.

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За її словами, тумани додаватимуть трохи типової осінньої погоди.

"Температура повітря протягом дня вівторка становитиме невисокі, але все ще сприятливі для нормального естетичного вигляду громадян", – зауважує вона.

Очікується 3-8 градусів тепла, на півдні місцями до +10 градусів.

У Києві у вівторок без опадів, вночі +1+4, вдень +3+5 градусів.

"13-14 листопада в Україні побродять опади – дощ та мокрий сніг", – зазначила фахівчиня.

Коли, де і які, додає синоптикиня, буде відомо згодом. Вона радить одягатися тепліше і яскравіше.

Нагадаємо, до України 12 листопада прибуде небезпечна "брудна хмара" з Європи. 15 листопада її вплив охопить усі західні та частину центральних областей.

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