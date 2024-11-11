Погода в Украине: синоптик сделала прогноз на 12 ноября

Антициклональное масштабное поле с центрами от западного Azzedine до восточного Zayyan организует везде, включая Украину, сухую погоду. Такой она будет завтра, 12 ноября.

Об этом пишет синоптика Наталья Диденко.

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По ее словам, туманы будут прибавлять немного типичной осенней погоды.

"Температура воздуха в течение дня вторника будет составлять невысокие, но все еще благоприятные для нормального эстетического вида граждан", – отмечает она.

Ожидается 3-8 градусов тепла, на юге местами до +10 градусов.

В Киеве во вторник без осадков, ночью +1+4, днем +3+5 градусов.

"13-14 ноября в Украине побродят осадки – дождь и мокрый снег", – отметила специалист.

Когда, где и какие, добавляет синоптика, будет известно впоследствии. Она советует одеваться потеплее и ярче.

Напомним, в Украину 12 ноября прибудет опасное "грязное облако" из Европы. 15 ноября ее влияние охватит все западные и часть центральных областей.

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