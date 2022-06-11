Ці п'ять звичок насправді заважають вам схуднути

Якщо ви хоч раз намагалися швидко схуднути, ймовірно, використовували способи, які, на думку багатьох, допомагають зробити це більш ефективно. Проте є звички, які лише на перший погляд здаються корисними. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.
Як пише видання Eatthis існує п'ять харчових звичок, які насправді не такі корисні, якщо ви хочете швидко і правильно схуднути. Лікарка-дієтологиня із США Лорен Манакен говорить, що через швидку втрату ваги організм може відчувати зневоднення, а обмін речовин буде значно повільнішим. Це призводить до того, що замість жиру ви втрачаєте м'язи.
Як правильно схуднути? Відмовтеся від цих п'яти звичок:
- Споживання надто малої кількості калорій - якщо ви різко скорочуєте кількість їжі, яку ви їсте, це означає, що скорочується і кількість поживних речовин, що ваш організм отримує разом з продуктами харчування. В такому випадку тіло може перейти на режим голодування. Лікарка Манакер зазначає, що організм змінює свій метаболізм, що може нашкодити вазі у довгостроковій перспективі.
- Не забувайте пити достатню кількість води - багато людей плутають відчуття голоду і спраги, тому їдять, коли насправді хочуть пити. Це може стати причиною того, що тіло буде отримувати більше калорій, ніж йому потрібно. Не забувайте пити щодня достатню кількість рідини і ви побачите, що зайва вага поступово зникає.
- Не сподівайтесь на харчові добавки без зміни звичок харчування - коли мова йде про швидку втрату ваги, добавки для схуднення можуть бути не лише неефективними, але й досить небезпечними. Особливо, якщо ви хочете скинути зайві кілограми тільки з їх допомогою. Якщо ви не зміните свої харчові звички, приймання добавок не принесе бажаних результатів.
- Перестаньте споживати алкогольні напої в великій кількості - часто, коли людина починає менше їсти, то думає, що тепер можна пити більше алкоголю. Але такий підхід лише нашкодить. Алкогольні напої - це пусті калорії, які не дають вам схуднути. А ще споживання спиртного може призвести до того, що людина починає їсти те, чого вона уникала.
- Не відмовляйте собі в усьому жирному - часто можна почути твердження, що "знежирені" продукти - ключ до зниження ваги. Але якщо ви приберете всі жири зі свого раціону, то пропустите ті переваги, які вони дають для схуднення. Існують "корисні жири" - оливкова олія, авокадо. Вони надають почуття ситості і сприяють досягненню цілі. А саме - схудненню.