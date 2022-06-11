Ці п'ять звичок насправді заважають вам схуднути

Якщо ви хоч раз намагалися швидко схуднути, ймовірно, використовували способи, які, на думку багатьох, допомагають зробити це більш ефективно. Проте є звички, які лише на перший погляд здаються корисними. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Як пише видання Eatthis існує п'ять харчових звичок, які насправді не такі корисні, якщо ви хочете швидко і правильно схуднути. Лікарка-дієтологиня із США Лорен Манакен говорить, що через швидку втрату ваги організм може відчувати зневоднення, а обмін речовин буде значно повільнішим. Це призводить до того, що замість жиру ви втрачаєте м'язи.

Як правильно схуднути? Відмовтеся від цих п'яти звичок: