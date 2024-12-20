Прем’єр Іспанії зробив заяву щодо участі у миротворчій місії в Україні

Очільник іспанського уряду не бачить можливості відправляти військових до України як миротворців.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчеса заявив, що його країна не планує долучатися до розміщення миротворців в Україні.

Про це пише видання Politico.

"Ми не бачимо [можливим] розміщення іспанських військ на українській землі", – сказав іспанський прем’єр у відповідь на запитання, чи підтримує він ідею відправити миротворців в Україну після закінчення війни, з якою виступає президент Франції Еммануель Макрон.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір винести на обговорення лідерів Євросоюзу питання щодо розміщення миротворчої місії на території України.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто підтвердив, що його країна готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії.

Якщо буде досягнуто припинення вогню між Україною та Росією, Німеччина теж може відправити своїх військових для підтримки миру.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Європа може залучити близько 100 тисяч військових для відправлення до України як миротворців. Так звані сили стримування можуть бути сформовані коаліцією з п'яти-восьми країн.

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