Усик і Ф'юрі провели фінальну дуель поглядів перед реваншем (відео)

Вона тривала всього кілька секунд.

У п'ятницю, 20 грудня, володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик та ексчемпіон Тайсон Ф'юрі провели фінальну дуель поглядів напередодні бою-реваншу.

Вона відбулася на церемонії зважування після того, як українець і британець показали вагу. Битва поглядів тривала всього кілька секунд. Це дуже швидко набрило "Циганському королю", який відвернувся від Усика.

До слова, напередодні після пресконференції Усик і Ф'юрі влаштували надзвичайно довгу битву поглядів. Боксери понад 10 хвилин пильно дивилися один одному в очі.

Відео фінальної битви поглядів перед реваншем Усик – Ф'юрі

.@Tyson_Fury’s time has come to reign again, and will stand in his way ⚡️#UsykFury2 | Dec 21 | #RiyadhSeason pic.twitter.com/cNoWjOiTWr — Queensberry Promotions (@Queensberry) December 20, 2024

Повне відео церемонії зважування перед реваншем Усик – Ф'юрі

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: букмекери визначили фаворита бою-реваншу

Між командами Усика і Ф'юрі виникла суперечка напередодні бою-реваншу: що стало причиною

Усик – Ф'юрі: прогнози відомих боксерів, тренерів та промоутерів на бій-реванш