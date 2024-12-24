Украина получила транш в размере 1 миллиарда долларов: на что пойдут деньги

Привлеченные средства будут направлены на укрепление экономики страны и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах.

Украина получила транш в размере 1 млрд долларов от Японии и Великобритании.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Согласно сообщению, транш поступил под гарантии правительств обеих стран в рамках программы DPL (Development Policy Loan) Всемирного банка.

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"Спасибо Всемирному банку, правительствам Японии и Великобритании за весомую поддержку Украины и вклад в усиление нашей устойчивости", — подчеркнул Шмигаль.

Напомним, Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ. Это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

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