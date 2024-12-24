Аистов нечем кормить: приют для птиц нуждается в вашей помощи

Между Житомиром и Киевом в селе Хомутец Брусиловского района расположен приют для птиц и мелких животных "Лунная долина". Сейчас там находятся около 150 птиц, в том числе аистов. Они нуждаются в вашей помощи.

Приютом занимаются супруги — Елена Будзинская и Андрей Михальчук. В комментарии сайту ТСН.ua Андрей рассказал, что животные живут на территории их дома. Приют существует уже восемь лет.

Спасенные птицы – в основном из Киевской и Житомирской областей. Но есть и гости из других уголков. Раньше, говорит Андрей, их привозили со всей страны.

Приют "Лунная долина"

“Потребности у нас, наверное, такие, как у всех волонтеров. Из основного: корма и оплата ветеринарных счетов. Это основные статьи расходов. Корма – это рыба, зерно, кормовые цыплята, куриные потроха, спецкорма и так далее”, – рассказал Андрей Михальчук.

Сейчас в приюте проживает 25 аистов. Большинство из них — калеки, поэтому останутся с семьей навсегда.

“Содержание одного аиста в месяц в зимний период стоит 1200-1400 гривен. Плюс у нас есть хищные птицы: канюки, совы, филины, пустельги, подорлики и другие. У них вообще специфический корм — суточные цыплята, крысы, мыши. Это тоже недешево. Также у нас есть варановые и голуби”, – говорит Андрей Михальчук.

По его словам, лечение птиц, как и любая ветеринария – это дорогое удовольствие.

Приют "Лунная долина"

“И проблема еще в том, что очень мало врачей занимаются дикими птицами. У нас, к счастью, уже много лет есть свой ветврач. Счета могут составлять от 1500-2000 грн до 12-15 тысяч. Все зависит от птицы и сложности лечения", – рассказал Андрей Михальчук.

Страница приюта в Facebook. Любая помощь важна.

Реквизиты для помощи:

Карта: 5363542098275077

МФО: 45309543

Евро: 563052990000026001016412532

Гривны: 723052990000026006026409961

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