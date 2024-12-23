В Украине набирают популярность новые виды новогодних деревьев: сколько это стоит

После первого пика к празднику Николая, елки снова активно покупают уже к Рождеству. Цены абсолютно разные. Самые дешевые те, что предлагают лесхозы. Самые дорогие - экзотические, названия которых только начинают запоминать украинцы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Тренд последних лет - елки Нордмана. Амина Друзюк - совладелица елочного магазина говорит, что это идеальное рождественское дерево. Ровная и пышная форма это - не единственное преимущество этих елок. Их иглы мягкие и приятные на ощупь.

А еще это пихта которая совсем не осыпается, засыхает со временем. Амина Друзюк говорит, что эта елка - самое популярное дерево на Рождество в Европе. Эти елки тоже привезены оттуда. Ежегодно в августе или сентябре на фермах Дании и Австрии они самостоятельно отбирают лучшие елки, которые впоследствии привезут и будут продавать по всей Украине. У нас, говорит госпожа Амина, такие деревья не растут.

Тренд последних лет – елки Нордмана

Сегодня рождественские праздники, говорит флористка Елена Охримович, ассоциируются не только с елкой. Жилище украшают еще и праздничными веночками и композициями. Лет с 15 назад прочно закрепился термин новогодняя флористика.

Елена говорит, что раньше они больше делали веночки на двери, но теперь покупатели предпочитают композиции. Нам она демонстрирует универсальный вариант. Его можно подвесить или же положить на праздничный стол. В день только одна флористка делает до тридцати композиций. В этом году такие композиции активно покупают по сравнению с другими годами.

Новогодние композиции

Елок тоже стали больше покупать, говорит Амина Друзюк. В прошлом году у них предварительно еще с осени заказали елки пятьсот человек, в этом году – уже тысяча.

В садовом центре на окраине Киева выращивают более 500 видов хвойных. Их продают со сформированной корневой системой, поэтому дерево можно высадить.

С одной стороны во время войны любые праздники выглядят расточительностью. Но с другой – у нас подрастает поколение, которое и не жило без войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН Новости 12:00 23 декабря. Новые заявления Трампа, суд над Тищенко, удар по Киеву

Читайте также: