На Эйфелевой башне вспыхнул пожар: что произошло

Было эвакуировано около 1200 человек.

В Париже вспыхнул пожар на одной из самых известных достопримечательностей мира – Эйфелевой башне.

Об этом сообщило издание Bild.

Огонь возник в лифтовой шахте между первым и вторым этажами, из-за чего более 1200 человек были эвакуированы. На месте работали спасатели, которым сначала было сложно добраться до источника возгорания. Причиной пожара назван перегрев кабеля в лифтовом механизме. Огонь удалось взять под контроль, и его уже потушили.

"Эвакуировали около 1200 человек. Сообщается, что причиной пламени пожарные назвали перегрев кабеля", — журналист газеты "Бульвар Вольтера".

К моменту ликвидации чрезвычайной ситуации доступ к достопримечательности был ограничен, а близлежащие территории перекрыты.

Напомним, в Париже состоялась торжественная церемония открытия реконструированного Собора Парижской Богоматери

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