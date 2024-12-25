Легендарна протока Дрейка: страхи, реалії та секрети подорожі до Антарктиди

Перетнути його можна лише за 48 годин, і для багатьох ця небезпечна подорож є своєрідним викликом. Багато хто прагне похвалитися, що пережив "тряску Дрейка".

Протока Дрейка, розташована між Південною Америкою та Антарктидою, давно вважається одним із найнебезпечніших місць для мореплавства. Письменник Альфред Лансинг, описуючи експедицію Ернеста Шеклтона, назвав його "найстрашнішою частиною океану на Землі". Сучасні моряки та мандрівники підтверджують це твердження.

Про це пише CNN.

Протока, що лякає та зачаровує

Сьогодні протока Дрейка став серйозним випробуванням для тих, хто прямує до Антарктиди. Перетнути його можна лише за 48 годин, і для багатьох ця небезпечна подорож є своєрідним викликом. Багато хто прагне похвалитися, що пережив "тряску Дрейка".

Протока Дрейка на мапі. / Фото: wikipedia.org

"Це єдине місце у світі, де вітри можуть безперешкодно рухатися планетою, не зустрічаючи суходолу, який зазвичай пом’якшує шторми", — пояснює океанограф Олександр Брірлі з Британської антарктичної служби. Вітри, що дмуть із заходу на схід, особливо сильні на широтах від 40 до 60 градусів, відомих як "ревучі сорокові", "скажені п’ятдесяті" та "кричущі шістдесяті".

Відсутність суходолу на широті протоку Дрейка дозволяє вітрам нарощувати потужність і спричиняти небезпечні шторми. Хвилі тут сягають до 15 метрів заввишки, а їх середня висота — близько 7 метрів, що у два рази більше, ніж в Атлантичному океані.

Моторошна історія протоку

До відкриття Панамського каналу в 1914 році протока Дрейка був єдиним маршрутом для суден, які прямували з Європи на західне узбережжя Америки. Їм доводилося обходити мис Горн, що робило подорож через протоканебезпечним і виснажливим.

"Навігація через Дрейк вимагає не лише уважності, а й певної частки страху. Це місце не прощає помилок", — розповідає капітан Станіслас Деворсін, керівник полярного судна Le Commandant Charcot круїзної компанії Ponant. За його словами, погода в цьому регіоні настільки непередбачувана, що капітани змушені перевіряти прогноз до шести разів на день і постійно коригувати маршрут.

Сучасні виклики

Навіть із сучасними технологіями, такими як супутниковий зв’язок і системи відстеження погоди, перетин протока Дрейка залишається викликом. "Ми завжди залишаємося на зв’язку, незалежно від погодних умов", — наголошує Деворсін.

Проте для океанографів це місце є унікальним об’єктом дослідження. Потужні течії й хвилі, що піднімають холодну воду з глибин океану, роблять протокаДрейка природною лабораторією.

Протока Дрейка — це поєднання краси та небезпеки, де природа демонструє свою силу, а люди перевіряють свою витримку.

Хоча не всі готові до екстремальних відчуттів, переправа через протокаДрейка залишається важливою темою для обговорення під час планування подорожі. Едвіна Лонсдейл, керівниця Mundy Adventures, туристичної агенції, що спеціалізується на пригодах, зазначає, що навіть досвідчені мандрівники повинні усвідомлювати складність такої подорожі.

"Ми завжди обговорюємо це з клієнтами, щоб вони розуміли, що саме купують. Поїздка до Антарктиди — це дороге задоволення, і люди не завжди розуміють, із чим їм доведеться зіткнутися", — пояснює Лонсдейл.

Вона додає: "Якщо б ви летіли на Місяць, ви б очікували певного дискомфорту, але вважали б, що воно того варте. Те саме і тут: ви повинні думати, що це необхідний шлях, щоб потрапити з одного світу в інший".