Вчені заявили, що найбільший айсберг у світі почав рухатися

Айсберг A23a, розмір якого вдвічі перевищує площу Великого Лондона, офіційно почав рухатися.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Айсберг відколовся від антарктичного шельфового льодовика Фільхнер у 1986 році, але залишався на місці, аж поки не почав повільно дрейфувати на північ у 2020 році. У лютому 2024 року він потрапив у пастку колоди Тейлора, що змусило його обертатися на місці. Тепер, завдяки супутниковим знімкам, експерти з Британської антарктичної служби підтвердили, що айсберг звільнився і рухається через Південний океан.

"Дуже приємно бачити A23a знову в русі після періодів застрягання. Нам цікаво дізнатися, чи піде він тим самим шляхом, яким йшли інші великі айсберги, що відкололися біля Антарктиди. І що важливіше, який вплив це матиме на місцеву екосистему", - зазначив океанограф з BAS доктор Ендрю Мейерс.

Зараз він дрейфує в Південному океані, що може призвести до розпаду на менші уламки поблизу субантарктичних островів, таких як Південна Джорджія.

Дослідники на борту судна RRS Sir David Attenborough вивчають вплив айсберга на місцеву екосистему, зокрема, на поживні речовини, які він може забезпечити водам, через які проходить.

"Ми знаємо, що ці гігантські айсберги можуть забезпечувати поживними речовинами води, через які вони проходять, створюючи процвітаючі екосистеми в інших менш продуктивних районах. Ми не знаємо, яку різницю можуть мати конкретні айсберги, їхній масштаб і походження в цьому процесі. Ми взяли зразки поверхневих вод океану позаду, безпосередньо поруч і попереду маршруту айсберга. Вони повинні допомогти нам визначити, яке життя може утворитися навколо A23a і як воно впливає на вуглець в океані та його баланс з атмосферою", - зазначила біогеохімік Лаура Тейлор.

Нагадаємо, космічний апарат NASA отримав унікальні знімки вулканічного супутника Іо.

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