Вчені знайшли невідомого хижака в глибинах Тихого океану

У південно-східній частині Тихого океану в морських глибинах Атакамського жолоба був ідентифікований новий вид хижака. Істота, яка нагадує прибульця, була спіймана на рекордній глибині 7902 метри.

Про це повідомили видання IflScience та TheSun.

Вчені дали істоті ім’я Dulcibella camanchaca, що перекладається як "темрява" на мовах народів Анд. Така назва відображає її життя в найтемніших частинах океану. Існування цієї істоти стало несподіванкою для дослідників, адже вони не очікували знайти амфіпода в хадальній зоні, де панує суцільна темрява і величезний тиск. Вчені використовували пастки-приманки, щоб вивчити нові види в цих малодосліджених глибинах. Dulcibella camanchaca став одним із небагатьох мешканців цієї екстремальної частини планети.

"Це неймовірна частина глибоководної екології. Завжди є щось нове, що можна дізнатися та відкрити, і тепер у нас є ще один шматок головоломки екосистеми Атакамської западини", - заявила провідна авторка Джоганна Вестон.

Співавторка дослідження Кароліна Гонсалес з Інституту Міленіо де Океанографія зазначила, що ця істота "ідеально адаптована до такого екстремального середовища". Незважаючи на відсутність очей, Dulcibella використовує інші органи чуття для виявлення їжі в абсолютній темряві глибин океану.

"У нього струнке та спритне тіло, яке, ймовірно, дозволяє йому легко пересуватися морським дном. Його передні ноги великі й сильні, схожі на кліщі, які, мабуть, ідеальні для лову й утримання здобичі. Крім того, він має міцні зуби в щелепах для різання та подрібнення їжі, а також ноги, ймовірно, пристосовані для пересування по різних типах субстратів", - зазначила Гонсалес.

Знахідка такого великого і досі невідомого хижака в Атакамській западині відкриває нові можливості для вивчення цієї унікальної екосистеми, де види змушені змагатися з екстремальними глибинами, тиском і темрявою, пояснюють дослідники.

Нагадаємо, на Черкащині вчені виявили сліди загадкового вбивства часів трипільців.

Читайте також: