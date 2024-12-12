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На Черкащині вчені виявили сліди загадкового вбивства часів трипільців

На Черкащині вчені виявили сліди загадкового вбивства часів трипільців

На місці розкопок / Фото: Associated Press

Археологи вважають, що це може бути пов’язано з невідомим раніше ритуалом поховання чи нападом представників сусідніх племен.

У селі Косенівка в Черкаській області українські та німецькі археологи виявили руїни будинку із рештками сімох людей, датовані 3700-3600 роком до нашої ери.

Про результати дослідження написали в журналі PLOS One.

Експерти вважають, що деяких з них могли вбити під час пожежі у цьому будинку. На це вказали сліди обгоряння і травм на кістках людей, що були представниками Трипільської культури.

Під час розкопок археологи виявили останки сімох людей: чотирьох дорослих, підлітка та двох дітей різного віку. Їх аналізували за допомогою остеологічного аналізу, виявляючи сліди хвороб, травм та обгоряння, радіовуглецевого аналізу для встановлення віку решток й ізотопного аналізу, який допоміг встановити раціон давніх людей.

На чотирьох останках виявили сліди обгоряння, яке відбулося одразу після смерті чи стало її причиною, — це були двоє дітей, підліток, ймовірно жінка та дорослий віком 25-40 років, теж ймовірно жінка. Ще двоє дорослих, хоча й не мали слідів обгоряння на кістках, померли приблизно в той же час, що відбулася пожежа, можливо, від отруєння чадним газом. 

Науковцям відомо, що трипільці могли спалювати будинки після того, як залишали свої стоянки, але знахідка у спаленому будинку людських кісток не вписується в цю теорію. Як вважають археологи, це може бути пов’язано з невідомим раніше ритуалом поховання чи нападом представників сусідніх племен.

Нагадаємо, українські археологи спільно з польськими колегами виявили в колишньому селі Пужники на Тернопольщині місце масового поховання поляків, які загинули в 1940 роках. 

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