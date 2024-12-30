В канун Нового года в популярном городе запретили алкоголь

С 31 декабря 2024 по 1 января 2025 в Венеции запрещено продавать алкоголь.

Венеция вводит временное ограничение на продажу алкоголя накануне Нового года, мэр города, Луиджи Бругнаро, подписал указ, чтобы предотвратить нарушения порядка во время празднований. групп.

Об этом пишет ANSA.

Городские власти Венеции объявили новые ограничения для обеспечения безопасности во время новогодних празднований.

Согласно новому постановлению, с 19:00 31 декабря 2024 до 6:00 1 января 2025 года будет запрещено продавать алкоголь в магазинах, а также приносить и употреблять алкогольные напитки в общественных местах. Кроме того, запрещено использование перечных баллончиков., которые нарушат эти ограничения, грозит штраф от 25 до 500 евро.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий существенное повышение акцизов на горючее.

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