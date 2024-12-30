Курс долара вперше перевищив 42 грн: чи впаде ціна на валюту після свят

Економіст вважає, що очікувати значного падіння курсу долара після свят не варто.

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. В останні дні року амриканська валюта оновила історичний максимум – офіційний курс уперше перетнув рівень 42 гривні за долар.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

За рік курс зріс на 4 гривні (на 10,7%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Економіст Олег Устенко в ефірі Вечір.LIVE розповів, що очікувати значного падіння курсу долара після свят не варто.

За його словами, основними факторами залишаються дефіцит торгівельного балансу, слабкі прямі іноземні інвестиції та високий рівень імпорту.

"З позитивного, я б відзначив би, що у нас є великі резерви Нацбанку, які складають майже $39,9 млрд і покривають імпорт на 6 місяців. В наступному бюджеті закладений курс за межами 42 грн. Я був би здивований, якби резерви витрачалися для зниження курсу", – говорит Устенко.

Євро, на думку економіста, може знизитися до паритету з доларом через загальносвітові тренди.

Раніше повідомлялося, що НБУ продав рекордний обсяг валюти, щоб підтримати гривню.

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