Что происходит на ключевых направлениях фронта: отчет ОСУВ "Хортица"

Подразделения сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

За прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении. Вражеские штурмовые группы пытались инфильтрироваться в наши боевые порядки в направлении Зеленого Поля, Миролюбовки, Воздвиженки, Даченского, Лисовки, Нововасиловки, Соленого, Песчаного, Шевченко и Волкового. Продолжаются бои, противник пытается реализовать свое численное превосходство и развивать наступление.

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

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Как отмечается, противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в Волчанске (Харьковское направление) и в районе Лозовой и Загрызового (Купянское направление). В районе Новой Кругляковки наши воины повредили танк и ББМ противника.

"На Лиманском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Противник атаковал позиции сил обороны в районе Новоегоровки, Ямполевки, в Макеевке, Тернах и в направлении Торского. Атаки противника отбиты", — отмечают в ведомстве.

Также враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение в районе Белогоровки (Северское направление). Впрочем, успеха не имел.

Под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции сил обороны во Временном Яру (Краматорское направление) и Торецке (Торецкое направление). В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены.

"Наибольшую активность на Кураховском направлении штурмовые группы противника проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахового. Оккупанты продолжают накапливать силы для последующих атак", — отмечает ОСУВ "Хортица".

На Времивском направлении наши воины отражали атаки противника в районах Константинопольского, Разлива, Времивки и Великой Новоселки. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.

Ранее говорилось, что во Временном Яре и Торецке продолжаются городские бои. Пока враг успеха не имеет.

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