Погода будет нетипичной для середины зимы: синоптик поделилась прогнозом

В Украину возвращается нетипичное для января тепло. После умеренных морозов температура воздуха в ближайшие семь дней ожидается теплой, а "минусы" будут местами лишь ночью.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук в комментарии NV.

"Мы будем в теплом секторе циклона, который расположился над Северным морем и будет направляться в сторону Скандинавии. У нас потоки будут перемещаться с юга и юго-запада", — объясняет эксперт причины поступления теплого воздуха.

Ночью в среду, 8 января, поступит очередная порция осадков в виде дождя. Это касается, прежде всего, западных и северных областей. Впрочем, 8 ужина ожидаются смешанные осадки — мокрый снег в западных, северных и Полтавской и Харьковской областях.

По словам синоптика, такая картина будет сохраняться почти до конца недели. Температура воздуха будет находиться в пределах от +3 до +8 градусов днем. Ночью – от +1 градуса в северных областях до +7 градусов на юге.

В четверг, 9 января, немного холоднее будет на севере, а именно ночью температурные отметки покажут −1…−2. Возможен дождь. Еще одна порция осадков прогнозируется в следующие выходные — западные области, а также Киевщина, Черкасщина, Кировоградщина и Одесщина. Синоптик не предупреждает о порывах ветра кое-где до 15-20 м/с.

Уже на следующей неделе температурные значения будут снова направляться к "нулю". Впрочем, хоть каких-то ощутимых морозов пока не предвидится, разве что очередная теплая волна со временем, на следующие выходные.

"Привычной для нас зимы пока не будет. Но это для нас преимущество — для энергетики, для военных", — отмечает Ганчук.

Как сообщалось, погода этой зимой удивляет украинцев. Синоптики уже рассказали, какой будет новая рабочая неделя и вообще январь.

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