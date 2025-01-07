Погода буде нетиповою для середини зими: синоптикиня поділилася прогнозом

До України повертається нетипове для січня тепло. Після помірних морозів - температура повітря у найближчі сім днів очікується теплою, а "мінуси" будуть місцями лише вночі.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук в коментарі NV.

"Ми будемо в теплому секторі циклону, який розташувався над Північним морем і прямуватиме в бік Скандинавії. У нас потоки переміщуватимуться з півдня і південного заходу", - пояснює експертка причини надходження теплого повітря.

Вночі проти середи, 8 січня, надійде чергова порція опадів у вигляді дощу. Це стосується передусім західних і північних областей. Втім, аже 8-го вечері очікуються мішані опади - мокрий сніг у західних, північних та Полтавській і Харківській областях.

За словами синоптикині, така картина зберігатиметься майже до кінця тижня. Температура повітря перебуватиме у межах від +3 до +8 градусів вдень. Вночі - від +1 градуса у північних областях до +7 градусів на півдні.

У четвер, 9 січня, трошки холодніше буде на півночі, а саме вночі температурні позначки покажуть −1…−2. Можливий мокрий сніг. Ще одна порція опадів прогнозується на наступні вихідні - західні області, а також Київщина, Черкащина, Кіровоградщина й Одещина. Синоптикиня попереджає про пориви вітру подекуди до 15−20 м/с.

Вже наступного тижня температурні значення знову прямуватимуть до "нуля". Втім, бодай якихось відчутних морозів наразі не передбачається, хіба що чергова хвиля тепла згодом, аж на наступні вихідні.

"Звичної для нас зими поки що не буде. Але це для нас перевага — для енергетики, для військових", - наголошує Ганчук.

Як повідомлялося, погода цієї зими дивує українців. Синоптики вже розповіли, яким буде новий робочий тиждень та і взагалі січень.

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