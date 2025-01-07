Коли до України повернуться морози та сніг: синоптикиня назвала дати

Цей тиждень (6-12 січня) в Україні буде теплим та з періодичними дощами. Втім, від наступного тижня може повернутися невеликий мороз.

Про це розповіла керівниця сектору чисельного моделювання та прогнозування відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук в коментарі "Погода УНІАН".

З її слів, класичної зими зі снігом в Україні поки що не очікується. Втім, все ж трохи сніжитиме у західних областях, адже там буде холодніше.

"У неділю і в понеділок (13-14 січня — Ред.) знизяться температури до мінусових і сніжок може посипатися. Але все ж таки, скажімо так, буде повертатися наступного тижня невеликий мороз в Україну. Але поки що без таких екстремальних якихось позначок. Просто будуть звичайні зимові температури", — сказала Ганчук.

Вже в суботу та в ніч на неділю територією України буде переміщуватися циклон. Він принесе мокрий сніг до західних областей.

Нагадаємо, синоптики повідомили про погоду, яка буде нетиповою для середини зими. Після помірних морозів температура повітря у найближчі сім днів очікується плюсова, а "мінуси" будуть місцями лише вночі.

Читайте також: