Субсидії в Україні нараховуватимуть по-новому: що відомо

Деякі державні виплати більше не будуть враховувати.

В Україні сталися деякі зміни щодо порядку обліку доходів для розрахунку субсидій. Окремі державні виплати, зокрема "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", більше не враховуватимуться під час визначення сукупного доходу сім'ї.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ з посиланням на постанову Кабміну.

Відповідно до оновлених правил, виплати за зазначеними програмами виключено із сукупного доходу, що враховується під час призначення житлових субсидій. Зміни також торкнулися державної допомоги, пов'язаної з безготівковою оплатою товарів українського виробництва в рамках ініціативи "Зроблено в Україні".

Зміни вплинули на порядок надання пільг, у якому враховується середньомісячний дохід сім'ї.

Зазначається, що одноразові виплати за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" тепер включають до сукупного доходу сім'ї під час визначення права на пільги для оплати житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, яким буде прожитковий мінімум 2025 року. Зазначається, що відповідно до закону про державний бюджет, прожитковий мінімум на одну людину від 1 січня становитиме 2920 гривень, тобто залишиться на рівні 2024 року.

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